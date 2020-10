Grêmio Gurias Gremistas encaram São Paulo em busca da classificação para a próxima fase do Brasileirão A1

Foto: Jessica Maldonado / Grêmio FBPA

As Gurias Gremistas encaram o São Paulo nesta quarta-feira (14), pela última rodada da primeira fase do Brasileirão A1, precisando vencer para garantir a classificação para as quartas de final do campeonato. O tricolor ocupa a 8ª colocação da tabela,com 23 pontos, fechando o G8 e sendo o último classificado para o mata-mata. Dependendo apenas de si, a equipe gremista precisa vencer as são-paulinas para não serem alcançadas pelo Flamengo, nono colocado. As cariocas estão dois pontos atrás das gaúchas e, em caso de um tropeço gremista, podem subir na tabela e alcançar a classificação.

A classificação antecipada foi deixada escapar na última rodada, quando as gurias gremistas empataram, em casa, em 1 a 1 com o São José. Tudo ficou para a 14ª e última rodada. O adversário gremista, o São Paulo, é o 7º colocado, com 23 pontos. Mesmo se superar as paulistas, a equipe tricolor fica atrás pelo saldo de gols. Até o momento, foram sete vitórias, dois empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 54%.

Caso confirmada, a classificação gremista fechando o G8, o time comandado pela técnica Patrícia Gusmão como adversário do Corinthians, líder isolado, nas quartas de final. Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quarta (14), às 19h30, no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, interior paulista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

