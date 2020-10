O tricolor entra em campo nesta quarta-feira (14), às 19h15min, para enfrentar o Botafogo, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida desta noite, o técnico Renato Portaluppi poderá contar com a volta de alguns jogadores, mas terá que lidar com a falta de outros . Após a derrota para o Santos na Vila Belmiro, a equipe gremista caiu para a 14ª colocação na tabela.

O elenco realizou, na tarde desta terça-feira (13), o último treino antes do confronto contra a equipe carioca. Antes da atividade, Diego Souza respondeu a perguntas de jornalistas sobre o atual momento vivido pelo Grêmio no campeonato nacional e contou sobre o ambiente dentro do vestiário: “Estamos nos cobrando bastante. O grupo é novo, alguns jogadores chegaram e outros saíram e sem dúvida isso atrapalha no entrosamento. Estamos trabalhando e tenho certeza de que a gente vai melhorar”, disse.

Os números da campanha tricolor não animam. Isso porque o número de empates supera o número de vitórias e derrotas juntos: oito no total. Foram três vitórias e três derrotas. Atualmente, o tricolor soma 17 pontos, seis a menos que o Santos, que completa o G-6.

“Tá chegando na fase final do primeiro turno e não fizemos o número de pontos que esperávamos. Porém, temos alguns jogos ainda e podemos reverter isso. Hoje, temos todo o grupo a disposição e, com isso, ficamos mais fortes. A partir disso, temos condição de obter os resultados e finalizar o turno em uma situação melhor”, afirmou o centroavante.