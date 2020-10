Inter ”Seguiremos com essa mentalidade de buscar os três pontos”, destaca atacante colorado

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde dessa terça-feira (13), o atacante colorado Abel Hernández concedeu uma entrevista para as mídias oficias do Inter.

Com a sequência de jogos do Campeonato Brasileiro e o Inter retomando a segunda posição da tabela, o jogador falou sobre o momento colorado, destacando pontos importantes da equipe comandada por Eduardo Coudet: ”Esperamos ganhar. O importante agora é conseguir pontos para seguir na parte de cima do campeonato. Seguiremos com essa mentalidade de buscar os três pontos.”

”Temos que seguir o mesmo caminho. O caminho que viemos até agora, nos últimos jogos fomos bem. A equipe se comportou muito bem e por isso conseguimos conquistar a vitória nesses últimos dois jogos. E creio que temos que seguir da mesma maneira’‘, acrescentou.

Com sua aparição frequente na equipe titular, o uruguaio comemorou o fato de abrir o marcador de gols e conseguir ajudar o colorado: ”Claro, era importante. E tomara que eu possa começar a marcar mais gols, que para um atacante é sempre importante. ”

Ao encerrar, ressaltou o grupo: ”É um trabalho coletivo, quando marcamos e fazemos gols é importante para toda equipe. É um trabalho de equipe, creio que também para não tomar gols, estamos todos fazendo um bom trabalho. É o que nos pede Chacho, os atacantes marcarem os primeiros defensores, tentamos fazer e, obviamente, que nossa defesa e nosso gol estão fazendo um grande trabalho.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter