Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Foto: Divulgação / S.C. Internacional

O Inter anunciou sua camiseta nova em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância na prevenção ao câncer de mama. Nesta terça-feira (13), o colorado anuncia com objetivo de alertar a população sobre a importância na prevenção para um diagnóstico precoce e, com isso, aumentar as chances de cura.

A camisa será lançada também no modelo masculino e infantil e parte da receita será destinada ao Instituto Brasileiro de Controle do Câncer.

O CÂNCER DE MAMA

O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres, correspondendo por 22% dos novos casos de câncer no País a cada ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Porto Alegre é a capital brasileira com maior incidência do problema, com 147 pessoas atingidas a cada 100 mil. A doença tem cura, desde que detectada precocemente.

Embora a doença ocorra quase que exclusivamente em mulheres, os homens também podem desenvolver câncer de mama. A idade é um dos maiores principais fatores de risco, onde as taxas de incidência aumentam após os 50 anos, com cerca de 4 em cada 5 casos que ocorrem a partir desta faixa etária.

Fonte: Imama-RS

* Por supervisão de: Marjana Vargas

