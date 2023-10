Mundo Em Tel Aviv, secretário de Estado dos EUA e premiê de Israel são levados a bunker por risco de ataque

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Autoridades ficaram abrigados por cerca de 5 minutos; é a segunda vez que o norte-americano (E) visita Israel em menos de uma semana Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o gabinete de guerra israelense se abrigaram em um bunker por cinco minutos após sirenes de ataque aéreo dispararem em Tel Aviv nesta segunda-feira (16), segundo o porta-voz Matt Miller.

Após o incidente, as autoridades mudaram de local e continuam as discussões em um centro de comando, complementou Miller. As reuniões de Blinken em Israel ocorrem em um momento em que o país parece estar preparado para uma incursão terrestre contra a Faixa de Gaza.

É a segunda vez que o secretário vai a Israel em menos de uma semana. Blinken explicou que queria voltar a Israel para discutir as suas reuniões com líderes árabes regionais, muitos dos quais condenaram veemente e publicamente os taques aéreos de Israel contra Gaza.

Mais cedo nesta segunda, em fala ao lado do ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, ele reiterou que o país “sempre terá o apoio dos Estados Unidos”. Blinken afirmou que os EUA têm um “profundo compromisso com o direito de Israel, na verdade, com a sua obrigação de se defender e de defender o seu povo”.

Gallant, por sua vez, alertou: “Esta será uma guerra longa”. “O preço será alto, mas vamos vencer para Israel e para o povo judeu e para os valores em que ambos os países acreditam”, ponderou.

