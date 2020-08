Em tempos de pandemia, noivos usam a criatividade e se casam em cerimônia drive-in

Um casal de Resende, no Sul do Rio de Janeiro, se casou no sábado(15) em uma cerimônia realizada no sistema drive-in. Foi a forma que os noivos encontraram para realizar o evento em tempos de pandemia.

Fernanda Fernanda Cardoso e Lucas Carvalho completaram oito anos juntos e decidiram comemorar se tornando marido e mulher. Era um desejo antigo deles se casar nessa data.

“Não dava para abrir mão dessa data”, disse o noivo, Lucas. Mas, para evitar aglomeração, os convidados tiveram que acompanhar a cerimônia de dentro dos veículos.

Para a maior parte das pessoas, talvez tenha ficado um pouco apertado dentro dos automóveis, mas teve convidado que ousou e, para ter mais espaço e comodidade, foi ao casamento num motorhome.

“A gente veio com a nossa casa. Já que com a pandemia não pode sair de dentro de casa, nós trouxemos a casa até o evento”, brincou Edson Lobo, um dos presentes.

Foram convidados apenas amigos mais próximos e os parentes dos noivos. Por enquanto, por casa da pandemia, não vai ter festa. Todos estavam de máscara e receberam álcool em gel. Para ninguém perder nenhum detalhe, os carros foram estacionados fazendo um meio círculo. Permitindo assim, que todos assistissem à entrada dos noivos até o altar e acompanhassem a hora do tão esperado “sim”.

“É muita diferença do que a gente está acostumado a fazer. É um casamento ao ar livre, porém as pessoas vão assistir de dentro dos seus carros. A gente procurou manter as pessoas da forma mais segura possível. Então, ao invés de levar esse casamento para dentro de um local, onde teria uma quantidade muito limitada de pessoas, a gente achou melhor trazer para um lugar ao ar livre, onde pudesse contar com o maior número de convidados e de forma segura”, explicou a cerimonialista Rafaela Cunha.

E, para marcar saída do casal após o beijo no altar, ao invés da tradicional “chuva de arroz”, o jeito foi celebrar ao som de um buzinaço.

Em Natal também

O casamento planejado desde 2019 teria 150 convidados, mas por causa da pandemia do novo coronavírus, apenas 30 pessoas, entre familiares, padrinhos e profissionais envolvidos, entraram na igreja para cerimônia de troca de alianças da bióloga Jackeleyde Laila e do farmacêutico Sírio Mesquita, no sábado (15), em Natal. Nem por isso, a festa não contou com a presença dos amigos. Os convidados acompanharam a cerimônia de dentro de seus carros, em uma proposta de evento “drive in”.

O evento diferente aconteceu na Igreja de São Francisco, no conjunto Cidade Satélite, na Zona Sul da capital potiguar. “A gente não quis adiar a data, apesar da pandemia, e surgiu esta ideia. Ficamos felizes que os amigos tenham vindo e participado”, contou o noivo.

Como a festa já vinha sendo preparada desde antes da pandemia, foi preciso fazer uma adaptação para se adequar à nova realidade. Desde o fim da tarde, convidados chegaram de carro à igreja. A diferença é que a maioria não saiu de dentro dos veículos.

Um telão foi montado do lado de fora para que os amigos e familiares pudessem acompanhar o casamento. Os preparativos também contaram com equipamentos de áudio e vídeo para transmissão da cerimônia pelas redes sociais.

No estacionamento da igreja, os carros também receberam balões para, após o “sim” dos noivos, participar de uma carreata e buzinaço e receber o “kit-jantar” para comer em casa, como se fosse a festa de casamento tradicional.

“A gente conseguiu sentir as boas vibrações de todo mundo, mesmo à distância”, afirmou a noiva, Jackeleyde Laila.

O casal namorou 4 anos e 7 meses. Foram 10 meses de noivado até a esperada data de casamento. Para a amiga dois noivos, Raylane Oliveira, o modelo da festa não tirou a beleza do momento, “porque a gente sabe que a união é verdadeira. Eles se amam”, disse.