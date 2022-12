Grêmio Em treino do Grêmio, Renato Portaluppi participa ativamente e brinca com os jogadores

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

O Grêmio voltou aos treinamentos nesta quinta-feira (15). Foi montado um circuito de atividades com bola e em um deles, o técnico Renato Portaluppi participou ativamente com cruzamentos na grande área. Durante as atividades, o treinador acabou descontraindo o ambiente. A novidade foi a presença do novo volante contratado Pepê.

O elenco gremista foi dividido em quatro treinos diferentes. Em cada um deles, os jogadores iam se revezando no circuito. Os trabalhos eram divididos em finalização por baixo com chute a gol, finalização de cabeça na bola aérea, mini-jogo em espaço reduzido e futevôlei.

Na parte da bola aérea, Renato se tornou protagonista. O técnico gremista fazia cruzamentos para o elenco finalizar de cabeça. O treinador aproveitou para fazer brincadeiras com os seus comandados com frases de “a aula é de graça”

