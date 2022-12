Inter Atlético-MG encaminha a contratação de Edenilson

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

O Inter aceita realizar o negócio, mas exige receber uma compensação financeira pelo jogador Foto: Ricardo Duarte/Inter O Inter aceita realizar o negócio, mas exige receber uma compensação financeira (Foto: Ricardo Duarte/ Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após muita novela, Edenilson e o Atlético Mineiro chegaram a um acordo. O clube mineiro tem acerto encaminhado com o jogador do Inter e agora tenta convencer os gaúchos a liberarem o camisa 8.

Apesar do clube gaúcho não confirmar oficialmente, o negócio já apresenta avanços em relações a tentativas anteriores. O estafe do meia, inclusive, demonstra otimismo no desfecho do negócio. A troca de jogadores não deve acontecer no momento.

O Colorado aceita fazer o negócio, mas quer receber uma compensação financeira. Edenilson tem contrato com o Inter até o final de 2024. No primeiro momento, o clube deseja algo em torno de US$ 2 milhões de reais, mas estaria disposto a receber um valor menor por Edenilson.

Se o negócio realmente acontecer, o jogador vai reencontrar seu ex-técnico Eduardo Coudet no Atlético Mineiro. O treinador argentino nunca escondeu a admiração pelas características do atleta.

