O Inter voltou aos treinamentos nesta quinta-feira (20), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. Na atividade, o que chamou atenção foi é que os reservas treinaram e os titulares apenas acompanharam o treino. Os titulares sequer calçaram as chuteiras.

Nos momentos iniciais, os atletas que não jogaram contra o Metropolitanos pela Libertadores estavam no campo do CT. Apenas o volante Johnny participou do treinamento.

Após isso, parte do time titular foi ao gramado, mas não participou de nenhuma atividade e, sim, assistiu a atividade dos colegas. O zagueiro do Inter Mercado estava no gramado tomando chimarrão.

A equipe reserva treinou jogada ensaiadas com toques curtos e bolas na grande área sob o comando de Sidnei Lobo, auxiliar técnico. Os cruzamentos da atividade eram feitos por Mauricio e De Pena procurando Lucca e Alemão. Bustos fez trabalhos à parte. O argentino está se recuperando de uma lesão muscular.

Depois de uma hora, a atividade foi fechada para os jornalistas para um complemento, segundo a assessoria do Inter. O técnico Mano Menezes ainda terá dois treinos antes da partida contra o Flamengo, no domingo (23), às 11h, no Beira-Rio.