Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Voo fretado é um serviço especial, que oferece flexibilidade e exclusividade Foto: Divulgação Voo fretado é um serviço especial, que oferece flexibilidade e exclusividade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Grêmio irá para Belo Horizonte para jogar contra o Cruzeiro pelo Brasileirão em um voo fretado. O custo será de R$ 300 mil. O valor do voo não será pago pelo clube gaúcho e sim pelo Arroz Prato Fino.

O clube não quer levar isso apenas com uma parceira pontual e, sim, transformar em uma espécie de “rotina”. A partir de agora, empresas poderão patrocinar as viagens do elenco do Grêmio em troca de publicidade nas redes sociais do clube gaúcho.

Em troca desta ajuda, a empresa patrocinada terá direito até 10 convidados que poderá levar no voo junto com os jogadores. Para esta partida, Celso Rigo, dono do Prato Fino, autorizou que dez associados poderão ter essa experiência.

Esta forma foi uma maneira diferente que o marketing gremista encontrou para conseguir o fretamento de aeronaves para o seu elenco. Em média, o valor por mês apenas em avião fica na casa do milhão.

Voo fretado

Fretamento de aeronaves é um serviço especial, que oferece flexibilidade e exclusividade. Os voos são realizados em horários, datas e trechos definidos pelo cliente, com agilidade, conforto, segurança e atendimento personalizado.

