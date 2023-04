Grêmio Com portões fechados, Grêmio segue na preparação para o jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Grêmio ainda fará mais um treinamento fechado na manhã desta sexta-feira, antes do início da concentração e viagem Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio realizou mais um treino focado na preparação do elenco que irá enfrentar o time do Cruzeiro pela segunda rodada do Brasileirão.

Em atividade fechada nesta quinta-feira (20), no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi seguiu o planejamento para a definição do time que começará a partida do próximo sábado (22), às 21h, no Estádio Independência.

O preparador físico Reverson Pimentel iniciou com o trabalho de aquecimento inicialmente na academia do CT e logo após complementou os exercícios no gramado.

Em um segundo momento, os atletas passaram ao comando da comissão técnica para atividades com bola. Transição entre os setores, passes rápidos e controle de posse também foram trabalhados.

O Grêmio ainda fará mais um treinamento fechado na manhã desta sexta-feira (21), antes do início da concentração e viagem para Belo Horizonte.

2023-04-20