Política Presidente do Senado confirma a criação da CPI do 8 de janeiro e diz que o governo deveria ter apoiado desde o início

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Pacheco disse que acredita que “não há mudança alguma” com a iminente instalação da CPMI Foto: Roque de Sá/Agência Senado (Foto: Roque de Sá/Agência Senado) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse, nesta quinta-feira (20), que acredita que o governo Lula (PT) deveria ter apoiado a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de janeiro desde o início, evitando essa mudança de posicionamento após a divulgação de imagens exclusivas da CNN que levaram à demissão do general Gonçalves Dias do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

Pacheco disse que acredita que “não há mudança alguma” com a iminente instalação da CPMI e que a leitura do requerimento de abertura da comissão (primeiro passo para sua criação) será feito na próxima quarta-feira (26).

“Acho até que o governo devia ter tido essa postura desde o início, que é uma postura que eu tive de afirmar a gravidade do 8 de janeiro, da consequência daqueles atos antidemocráticos, e que era legítimo o Parlamento fazer as investigações próprias relativamente a isso.

O governo se pôs contra em um primeiro momento, entendendo que os órgãos de persecução penal estavam agindo, como estão agindo, mas nada impediria que houvesse também uma CPI para investigação. Isso não altera nada o calendário”, disse Pacheco.

“No dia 26 vai acontecer aquilo que deveria ter acontecido no dia 18, que é a leitura da CPMI. Eu nunca me furtei a isso em qualquer circunstância. Seria esse o encaminhamento mesmo da leitura da CPMI considerando que ela preenche os requisitos”, completou o presidente do Senado.

A declaração foi dada em entrevista coletiva à imprensa após Pacheco participar de um evento empresarial em Londres.

O presidente do Senado disse que a conduta do general Gonçalves Dias, agora ex-ministro do GSI, deve ser apurada pelas autoridades e que todos os responsáveis pelos atos criminosos – sejam autoridades ou cidadãos comuns – devem ser responsabilizados.

“Em relação a esse episódio envolvendo o GSI, o Gonçalves Dias, eu considero que é um fato que precisa ser esclarecido, apurado. Tenho defendido que todo aquele que direta ou indiretamente tenha contribuído para a prática de atos lesivos à democracia devam responder por esses atos. Isso se aplica a um cidadão comum que ousou ter a petulância de invadir prédios públicos e atentar contra a democracia, mas também autoridades públicas que de algum modo tenham sido lenientes ou tolerantes em relação a isso”, defendeu Pacheco.

