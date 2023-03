Inter Em treino fechado, técnico do Inter encaminha o time para o Grenal

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A principal dúvida no lado do Inter é de quem será o responsável por proteger a defesa Foto: Ricardo Duarte/Inter A principal dúvida no lado do Inter é quem será o responsável por proteger a defesa (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico Mano Menezes fechou o treinamento do Inter desta sexta-feira (03), no CT Parque Gigante. O treinador permitiu o acesso da imprensa apenas no aquecimento. Durante as atividades, o comandante colorado ajustou os últimos detalhes para o clássico Grenal deste domingo (05), na Arena, às 20h, pelo Gauchão.

O início dos trabalhos desta sexta-feira foi marcado pela descontração. O elenco colorado fez brincadeiras durante a atividade. O artilheiro do Gauchão, Pedro Henrique, mostrou a sua qualidade com a bola, assim como Alan Patrick. Enquanto isso, Mano conversou com os jornalistas informalmente.

O ponto de interrogação no time do Inter é em quem irá proteger os zagueiros. Johnny, que começou no banco de reservas na vitória por 2 a 0 sobre o Aimoré, disputa a posição com Baralhas. Mano pode reforçar o setor com a dupla em campo. Se isso acontecer Mauricio fica de fora do time titular.

Provável Inter

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Baralhas), Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/em-treino-fechado-tecnico-do-inter-encaminha-o-time-para-o-grenal/

Em treino fechado, técnico do Inter encaminha o time para o Grenal