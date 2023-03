Grêmio Grêmio fecha o treino e encaminha o time para o Grenal

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Renato Portaluppi liberou o acesso da imprensa apenas no aquecimento Foto: Lucas Uebel/Grêmio Renato liberou o acesso da imprensa apenas no aquecimento (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio fez mais um treinamento nesta sexta-feira (03). O técnico Renato Portaluppi liberou acesso aos jornalistas apenas no aquecimento. As dúvidas do Tricolor estão na lateral direita e no meio campo, entre Carballo e Villasanti.

Antes do começo dos treinamentos, o técnico gremista chamou o grupo de jogadores para uma roda de conversas que durou cerca de cinco minutos. Após isso, Reverson Pimentel, preparador físico, deu início ao aquecimento. Na sequência, os jornalistas tiveram que deixar o gramado.

Na parte fechada, Portaluppi aproveitou para treinar o time que irá começar o clássico de domingo (05). As dúvidas do time do Grêmio começam na lateral-direita. Fábio está recuperado, mas João Pedro vem fazendo boas partidas. Já Carballo, que ficou de fora do jogo da Copa do Brasil, na quarta-feira (01), deve estar presente normalmente no clássico.

Provável Grêmio

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Villasanti), Pepê; Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez.

