Inter Inter amplia acordo de patrocínio com a EstrelaBet

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A marca está exposta nas costas das camisas utilizadas pelos atletas do futebol masculino Foto: Divulgação/Inter A marca está exposta nas costas das camisas utilizadas pelos atletas do futebol masculino (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou nesta sexta-feira (03) que assinou a extensão de acordo de patrocínio com a EstrelaBet. O contrato com a empresa é de três anos. Durante este período, a marca segue como patrocinadora master exclusiva das Gurias Coloradas.

O patrocínio ainda está exposto nas costas das camisas utilizadas pelos jogadores do futebol masculino do Inter. O presidente do clube, Alessandro Barcellos, comemorou e se diz satisfeito com a renovação de contrato com a patrocinadora.

“A renovação e ampliação do vínculo colocam o Inter em um novo ciclo. O apoio da EstrelaBet traz novidades que nossa torcida vai gostar, reforçando a confiança da marca na história e na grandeza do Clube. E o apoio ao futebol feminino, que já era muito bom, vai ficar ainda melhor e fundamental neste momento”, disse o mandatário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-amplia-acordo-de-patrocinio-com-a-estrelabet/

Inter amplia acordo de patrocínio com a EstrelaBet