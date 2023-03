Esporte Antes do clássico, Grenal já é marcado por polêmicas

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

O clássico deste domingo acontece pela 10° rodada do Gauchão Foto: Arquivo/Diego Vara (Foto: Arquivo/Diego Vara) Foto: Arquivo/Diego Vara

As especulações na semana do clássico Grenal não são novidades. Desta vez, após a polêmica dos ingressos, agora é se o Grêmio poderá entrar com o time considerado reserva na Arena, neste domingo (05), às 20h, pelo Campeonato Gaúcho.

No Grêmio, a ideia de entrar com os reservas parece ser cada vez menos provável já que os ingressos da Arena pelo lado Tricolor já estão esgotados. Outro ponto importante é a estreia de Suárez, principal contratação do Grêmio para a temporada no clássico gaúcho.

Pelo lado do Inter entrar com reservas parece não ser cogitado. Mano Menezes vem trabalhando normalmente com os titulares e reservas durante a semana e se preparando para o jogo. A fama do treinador colorado é de “aprontar” nos clássicos, com novidades na equipe, mas desta vez parece que será mantida a escalação.

Grenal dos reservas

Em 2019 aconteceu um clássico com os times reservas. Ainda na concentração, por volta das 16h, foi recebida a informação de que o Inter entraria em campo com os reservas. Apenas Uendel, lateral-esquerdo, era o único titular da equipe na época. A versão do Inter em comunicado feito pela direção era como uma retaliação ao TJD pela suspensão do atacante Nico López.

Após a confirmação dos reservas pelo lado do Colorado, o Grêmio foi lá e fez o mesmo. Por volta das 18h, quando foi entregue a lista com o time que entraria em campo, foi percebido pelos jornalistas que nenhum titular estava escrito no papel.

No fim das contas, o clássico acabou com a vitória do Grêmio, por 1 a 0, gol do lateral Léo Gomes.

