Rio Grande do Sul Em um ano, Rio Grande do Sul registra 22,3 bilhões de dólares em exportações

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

China continua como principal cliente das vendas externas gaúchas. (Foto: EBC)

Relatório divulgado pelo governo gaúcho aponta um total de US$ 22,3 bilhões de exportações do Rio Grande do Sul entre janeiro e dezembro do ano passado. Trata-se do segundo maior valor registrado pelo Estado desde 1997, apesar da queda de US$ 293,2 milhões (1,3%) em relação a 2022.

“Mesmo diante da queda em suas vendas externas, o Estado se manteve na sexta posição nacional, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná”, ressalta o documento. Os dados são do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (DEE/SPGG).

Dentre todos os Estados, o valor das exportações subiu 1,1% ao longo do ano, enquanto a participação relativa do Rio Grande do Sul caiu 0,2 ponto percentual, passando a uma fatia de 6,6% do total brasileiro. Esses e outros detalhes podem ser conferidos em dee.rs.gov.br.

Desempenho setorial

A soja em grão se manteve como o item mais exportado do Estado, com US$ 4,05 bilhões, seguida pelo fumo não manufaturado (US$ 2,29 bilhões) e farelo de soja (US$ 1,81 bilhão).

Já a lista dos dez produtos mais vendidos inclui carne de frango (US$ 1,45 bilhão), cereais (US$ 1,41 bilhão), celulose (US$ 832,6 milhões), carne suína (US$ 637,4 milhões), partes e acessórios dos veículos automotivos (US$ 625,4 milhões), calçados (US$ 623,4 milhões) e polímeros de etileno em formas primárias (US$ 519,2 milhões).

Os itens com maiores altas absolutas nas exportações gaúchas foram soja em grão (mais US$ 747,7 milhões; 22,6%), farelo de soja (mais US$ 328,7 milhões; 22,2%), fumo não manufaturado (mais US$ 299,7 milhões; 15,1%), bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes (mais US$ 236,8 milhões; 906,8%), bovinos e bubalinos vivos (mais US$ 98,7 milhões; 253,7%), partes e acessórios dos veículos automotivos (mais US$ 84,7 milhões; 15,7%), armas e munição (mais US$ 65 milhões; 38,9%).

Por outro lado, os três produtos que mais apresentaram queda nas exportações no período foram celulose (menos US$ 378,4 milhões; -31,2%), óleo de soja (menos US$ 308,9 milhões; -39,8%) e cereais (menos US$ 302,1 milhões; -17,7%).

Principais destinos

Ao longo de 2023, o Rio Grande do Sul exportou as suas mercadorias para 194 destinos. A China se manteve como o principal cliente, com uma participação de 24,5% no total de exportações. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve alta de 14,6% das vendas para o gigante asiático, o que equivaleu a US$ 694,6 milhões.

A lista dos maiores importadores de produtos gaúchos tem, na sequência, a União Europeia (13,4%), Estados Unidos (9%), Argentina (4,9%), Vietnã (3,2%), México (2,9%), Paraguai (2,7%) e Uruguai (2,4%).

(Marcello Campos)

