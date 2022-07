Rio Grande do Sul Em Viamão, governo gaúcho inaugura nova sede do projeto “Centro da Juventude”

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Iniciativa contempla jovens de áreas com altos índices de vulnerabilidade. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

A Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS) do Rio Grande do Sul inaugurou nesta quinta-feira (30) a nova sede do projeto “Centro da Juventude” em Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre). O local tem área de 1,8 mil metros-quadrados e demandou dois anos de obras, com investimento de R$ 3,2 milhões do contrato de empréstimo firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

No foco da iniciativa está a ampliação da oferta de atividades para jovens de 15 a 24 anos em três eixos do Programa de Oportunidades e Direitos (POD): socioafirmativo (área cultural e de cidadania), socioprofissional (mercado de trabalho de diversos setores) e multiplicação de conhecimento (preparo para o exercício de liderança em comunidades).

O projeto atende jovens de áreas que sofrem com altos índices de vulnerabilidade social e violência, com o objetivo de reduzir os números desses indicadores para colaborar para uma sociedade mais justa e igualitária.

O Centro da Juventude Viamão, que funciona em parceria com o Instituto Social 10 – vinculada à Central Única de Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa-RS) – atendia em sua antiga sede uma média 600 jovens por ano. A partir de agora, o trabalho receberá continuidade com infraestrutura mais qualificada, ampliando os resultados de um trabalho que já encaminhou dezenas de jovens ao mercado de trabalho ou para empreendimentos próprios.

Manifestações

De acordo com o titular da pasta, Mauro Hauschild, ressaltou o papel transformador da iniciativa na vida do público contemplado pelo programa:

“Estamos construindo uma história que permitirá aos jovens o acesso à educação complementar e profissional, bem como a espaços para lazer, cultura e esporte. Este local também serve para conhecer pessoas e contribuir para uma mudança da realidade social. Temos que investir e apostar nisso, que faz diferença”.

Já a coordenadora do POD, Gabriela Lorenzet, destacou que há diversas pessoas por trás do desenvolvimento do programa e que a entrega da sede do CJ é a realização de um sonho para todos os envolvidos na iniciativa:

“Espero que o Programa tenha vida longa nesses territórios de atuação e se multiplique em outros espaços. Estamos aqui para oferecer ferramentas e instrumentos para que vocês construam a sua própria história. E eu desejo que essa história seja linda”.

O coordenador geral da Central Única das Favelas do RS (Cufa-RS), Paulo Daniel, relembrou as dificuldades enfrentadas durante a pandemia e a importância da inauguração do centro para quem trabalha diretamente com os jovens:

“Uma das fases mais difíceis que a gente passou. Quando se falava de restrição, muitos dos jovens teriam que ficar isolados com suas mazelas sociais, e a Cufa, no intuito de continuar, decidiu não parar, e procuramos várias formas de fazer esse atendimento. Nesse período, vimos a força que eles têm”.

O prefeito de Viamão, Nilton Magalhães, destacou a função social do CJ na formação dos jovens do município: “Este Centro da Juventude já formou, mesmo antes da pandemia, mais de 600 jovens, encaminhando e fazendo com que eles possam seguir na vida de uma forma melhor. A etapa de inauguração do CJ firma cada vez mais a nossa parceria com o Estado”.

Resultados até o momento

– 20.195 jovens foram atendidos;

– 10.673 jovens foram beneficiados por atividades de capacitação profissional.

– 2.829 jovens foram inseridos no mercado de trabalho.

– 2.135 jovens participaram de mais de 50 oficinas de empreendedorismo noturnas.

– 4.781 jovens foram beneficiados por atividades de reforço escolar.

– 9.028 jovens se tornaram multiplicadores recebendo bolsas de R$ 598 mensais.

(Marcello Campos)

