Política Em vídeo ao presidente dos Estados Unidos, Lula defende diálogo e diz plantar comida, não ódio

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Presidente Lula (foto) semeou pé de uva no Palácio da Alvorada e enviou a mensagem ao líder norte-americano Foto: X/Reprodução Presidente semeou pé de uva no Palácio da Alvorada e enviou mensagem ao líder norte-americano. X/Reprodução) (Foto: Foto: X/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou querer conversar com o presidente Donald Trump para mostrar “o Brasil verdadeiro” e disse desejar que, um dia, o líder americano possa visitar o Palácio da Alvorada, em Brasília.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Lula aparece semeando um pé de uva enquanto manda recados a Trump. O brasileiro afirmou que planta comida, “não violência ou ódio”.

“A uva brasileira, desenvolvida pela Embrapa, que é uma das maiores empresas de tecnologia agrícola do mundo. Por isso, Trump, eu queria aproveitar este sábado, em que estou plantando o pé de uva Vitória aqui no Palácio da Alvorada, um lugar que eu espero que um dia você possa visitar, para que a gente possa conversar e para que você conheça o Brasil verdadeiro”, disse o presidente.

A declaração de Lula ocorre na esteira da tarifa de importação de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida entrou em vigor no último dia 6.

Trump justificou a sobretaxação como uma maneira de combater políticas e ações “incomuns” e “extraordinárias” do governo brasileiro que, segundo ele, prejudicam empresas norte-americanas, os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos dos EUA, além da política externa e da economia do país.

“Estou plantando comida, e não violência ou ódio. Espero que um dia a gente possa conversar, presidente Trump, para o senhor aprender a qualidade do povo brasileiro”, afirmou o petista no vídeo.

Para Lula, o Brasil verdadeiro é aquele com “o povo que gosta de samba, Carnaval, futebol, dos Estados Unidos, da China, da Rússia, do Uruguai, da Venezuela”. “Hoje foi dia de colocar a mão na massa e plantar o primeiro pé de Uva Vitória do Palácio do Alvorada. Uva brasileira, sem semente, desenvolvida pela Embrapa”, disse o presidente.

Recentemente, Lula anunciou que convidou Donald Trump, por meio de uma carta, para a COP30, que será realizada em novembro em Belém, no Pará. O petista também confirmou que está com o discurso pronto para falar na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), que será realizada em 23 de setembro, em Nova York.

O representante brasileiro é sempre o primeiro a discursar na Assembleia. Lula comentou sobre a expectativa de encontrar Donald Trump.

