Domingo, 17 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Atiradores deixam 3 mortos e 8 feridos em restaurante em Nova York, nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Departamento de Polícia de Nova York confirmou incidente no distrito do Brooklyn e procuram por "múltiplos suspeitos" envolvidos no crime

Foto: Reprodução/Google Street View

Atiradores mataram três pessoas e feriram outras oito após abrir fogo dentro de um restaurante no Brooklyn, nos Estados Unidos, na madrugada deste domingo (17), informou o NYPD (Departamento de Polícia de Nova York).

A NYPD recebeu ligações por volta das 3h30 no horário local (4h30 em Brasília) sobre um tiroteio, e quando os agentes chegaram no local minutos depois, eles encontraram “várias pessoas com ferimentos de bala” no restaurante, afirmou a comissária Jessica Tisch em coletiva de imprensa.

Tisch chamou o incidente de “terrível” e disse que as vítimas são oito homens e três mulheres com idades entre 27 e 61 anos. Os três mortos são homens e já foram identificados. Os oito feridos foram levados a hospitais da região e ainda não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde, segundo a revista americana “Newsweek”.

Nenhum suspeito foi preso até a última atualização desta reportagem. A comissária Tisch afirmou que há “múltiplos atiradores” envolvidos no incidente, e acredita que mais de uma arma foi utilizada no crime. Os policiais recuperaram uma arma nas vizinhanças do restaurante e 36 cartuchos de balas no local.

A polícia abriu investigação para apurar o caso. Também em Nova York, um homem invadiu prédio de luxo em Manhattan com um rifle e matou 4 pessoas no final de julho.

