Em um vídeo realizado em parceria com a organizção PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, em tradução livre), o ator de ‘Coringa’ Joaquin Phoenix incentiva os amantes de animais a mudarem o mundo a partir de suas cozinhas a partir da adoção de uma dieta vegana, ou seja, sem a presença de produtos de origem animal.

No vídeo, compartilhado do canal da PETA no YouTube, o ator e defensor dos direitos dos animais de longa data fala de sua própria cozinha e fala sobre a exploração animal e sua relação com a dieta da maioria das pessoas. “Há tanta dor no mundo sobre a qual somos impotentes, mas ser parte do sofrimento animal não é uma delas”, diz Phoenix.

A mensagem do vencedor do Oscar é acompanhada de imagens de uma investigação secreta da organização recentemente divulgada que mostra o sofrimento de galinhas em uma grande fazenda de ovos dos EUA, onde a PETA afirma ter encontrado superlotação severa e métodos cruéis de eutanásia. “É fácil escapar da responsabilidade pessoal evitando ativamente a verdade. Mas espero que você se junte a mim na rejeição da crueldade contra os animais”, Phoenix acrescenta no local, aconselhando que a adoção de uma dieta vegana pode ajudar a diminuir a crueldade contra os animais e oferecer outros benefícios.

Este é apenas um dos inúmeros esforços da Phoenix para apoiar os direitos dos animais. O ator é irmão de River Phoenix, que também lutava pela causa animal, e, este ano, ele ajudou a salvar uma vaca e seu bezerro de um matadouro e participou de uma vigília para porcos no matadouro imediatamente após ganhar o Screen Actors Guil Award de Melhor Ator por ‘Coringa’.