Anitta gravou stories nesta segunda-feira (24) e contou que fez uma nova tatuagem durante sua viagem à Itália. A cantora escreveu “8” e “80”, cada número em uma perna. “Tem tudo a ver comigo, acabei de fazer, está até sangrando um pouco”, disse. Ela também escreveu o nome do seu sócio Daniel Trovejani no braço. “Amorzão da minha vida.”

Anitta também falou sobre a sua voz (ela está rouca). “Está todo mundo assustadíssimo com a minha voz, meus amigos, família. Mas antes de ser adolescente, minha voz era pior. Pedi para minha mãe um vídeo do meu aniversário de três anos, eu falava assim. Porque brincava todo dia, vivia correndo o dia todo, essa é a voz da felicidade”, brincou.

“Retornando ao Brasil, voltarei a ter responsabilidade. Ai minha voz volta ao normal… E ontem não bebi nada.. Acabei de fazer uma tatuagem aqui. 8 ou 80, tudo a ver comigo”, contou.

Saudade

Depois de se despedir de seus amigos italianos na sexta-feira (21), Anitta postou uma foto ao lado do milionário Gianlucca Vacchi e da namorada do DJ, Sharon Fonseca, para falar da saudade do casal.

“Mi manchi già”, escreveu a cantora em italiano, afirmando que “já sente falta” dos dois. Nos comentários, o DJ Diplo, amigo e parceiro antigo de Anitta em músicas como “Sua Cara”, brincou que está enciumado com a relação da amiga com o colega italiano.

“Gianluca, deixe a Anitta em paz, você está me deixando com ciúmes”, escreveu Diplo, conquistando 700 curtidas com seu comentário em apenas 20 minutos.

Após temporadas na Croácia e na Itália, Anitta gravou stories na manhã de hoje passeando de barco pela Espanha.