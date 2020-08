Nesta segunda-feira (24), Simone falou sobre o diagnóstico positivo para coronavírus da irmã, Simaria. A cantora, que está grávida do segundo filho com Kaká Diniz, com quem já tem Henry, também realizou exames para verificar se estava com Covid-19.

“Eu estive com a Simaria. Fui até a casa dela para buscar meus sobrinhos para brincar com eles e passar o dia comigo. Acabou que ela tinha um presente para mim e aproveitei para gravar um vídeo para o canal, o primeiro presente que ela comprou para o meu bebê. Abracei ela, me deu beijo. Tudo normal”, contou Simone.

“Ela tinha feito os exames um dia antes de coronavírus. Ela precisava dos exames para poder viajar. Deu positivo e ela ficou desesperada. Me ligou e falou: ‘Minha irmã, estou preocupada com você. Testei positivo'”, disse a cantora. Simaria iria para a Espanha, onde a família do marido, Vicente, mora.

Após o diagnóstico da irmã, Simone também fez exames para saber se estava com coronavírus. “Eu também fiz os exames e fiquei de dar a notícia para vocês. Para a glória de Deus, eu não tenho Covid-19. Estou ótima e está tudo bem. Meu neném está bem”, finalizou. Procurada por Quem anteriormente, a assessoria confirmou o resultado negativo para coronavírus de Simone.