"Com a pandemia, passamos a conviver 24 horas por dia. Gosto do companheirismo, da parceria", disse a atriz

Aos 34 anos de idade, Thaila Ayala teve a convivência com o marido, o ator Renato Góes, intensificada durante a quarentena, motivada pela pandemia do coronavírus. Paralelamente a isso, lançou “Amar.ca”, sua marca de roupas. A atriz, modelo e empresária fala sobre esse novo ciclo profissional e o momento de realização pessoal.

“Com a pandemia, passamos a conviver 24 horas por dia. Gosto do companheirismo, da parceria. Ter uma pessoa do lado que confio, com quem posso dividir tudo, traz uma leveza aos meus dias, mesmo que estejamos atravessando esse momento tão incerto e difícil. Curto fazer tudo ao lado dele, é difícil escolher uma coisa só. Eu amo cinema, ver filmes, séries… Então, vou dizer que dividir isso com ele é uma das coisas que mais gosto de fazer”, diz.

Nascida em Presidente Prudente, cidade do interior de São Paulo, a atriz, que é fã de moda, investiu na marca “Amar.ca” com duas amigas, Maria Cláudia Luquet e Fernanda Cardanome.

“A Fernanda trabalha como vendedora de loja de shopping há 17 anos. Durante a pandemia do coronavírus, ficou parada. Já a Maria Claudia é produtora, trabalha como freelancer, mas também parou com os trabalhos por conta da situação do isolamento social. Sem projetos novos, elas tiveram a ideia de fazer roupas para vender para os amigos. Tudo de maneira bem caseira. Elas me contaram sobre o projeto e eu entrei para somar forças”, contou. “Nós três somos responsáveis por toda operação da marca: compramos os tecidos, os elásticos, levamos o material para costureira, retiramos”, contou.