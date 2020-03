Inter Em vídeo, presidente do Inter faz agradecimento por mensagens e faz alerta para o coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Marcelo Medeiros está em isolamento há nove dias Foto: (Reprodução/Twitter) Foto: (Reprodução/Twitter)

Por meio das redes sociais, o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, fez um agradecimento pelas mensagens recebidas após ter sido diagnosticado com o Covid-19. Cumprindo isolamento domiciliar, o mandatário falou sobre seu estado de saúde e fez alerta para a população permanecer em casa.

Veja o vídeo:

Com a suspensão das competições, o Inter mantém as atividades do clube paralisadas por tempo indeterminado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

