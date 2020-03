Esporte Em quarentena domiciliar para evitar o coronavírus, os jogadores do Inter gravam vídeos motivacionais para a torcida

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Em uma das postagens, o volante Patrick demonstra como higienizar as mãos com álcool-gel. (Foto: Divulgação/Internacional)

Liberados da necessidade de comparecer ao estádio Beira-Rio desde o dia 17 de março, por causa da pandemia de coronavírus, os atletas do Inter têm gravado depoimentos motivacionais para veiculação nas redes sociais, chamando a atenção dos torcedores para a necessidade de cuidados-extras para evitar o contágio pela doença – o presidente do clube, Marcelo Medeiros, recebeu diagnóstico positivo.

Com a hashtag #ColoradoDeCasa, os vídeos já mostraram os recados de ídolos como o meia D’Alessandro e o volante Patrick reforçando a orientação das autoridades de saúde para que população não saia de casa ou evite ao máximo as aglomerações – um dos principais fatores de risco para a transmissão do Covid-19.

“Nosso volante está seguindo todas as recomendações para prevenir o contágio do coronavírus!”, ressalta uma das postagens, protagonizada por Patrick – o camisa 14 aparece em uma demonstração sobre como higienizar as mãos utilizando álcool-gel. “Juntos somos mais fortes neste momento de conscientização!”

Rotina doméstica

O grupo colorado também realiza treinos em casa para manter o condicionamento físico e amenizar a perda de “ritmo de jogo”. Vídeos mostraram trechos da rotina preparatória de jogadores como Moisés, Musto, Marcos Guilherme, Gustagol, Edenilson, Boschilia, Sarrafiore e Praxedes.

A descontração faz parte da quarentena. Na conta do Inter no Twitter, um “desafio” reuniu o zagueiro Bruno Fuchs e o lateral-direito Heitor, incentivando os torcedores a repetirem uma brincadeira em que ambos trocam passes curtos e sincronizados. Na última sexta-feira (20), os dois colegas e demais integrantes do elenco foram submetidos a uma bateria de exames no Parque Gigante e vacinados contra a gripe.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte

Deixe seu comentário