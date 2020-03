Esporte O Grêmio anunciou oficialmente a paralisação de todas as atividades do clube, por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Decisão abrange atletas, comissão técnica, dirigentes e funcionários do Tricolor. (Foto: Arquivo/Rádio Grenal)

Na manhã dessa segunda-feira, os departamentos Médico e de Futebol do Grêmio fecharam questão: estão oficialmente suspensas todas as atividades do clube, por tempo indeterminado. A decisão abrange tanto a o setor profissional quanto o grupo de transição, A fim de preservar a saúde e minimizar os riscos dos atletas, funcionários e familiares, em meio à pandemia de coronavírus.

A direção do Tricolor ressalvou que está “atenta aos acontecimentos” e que poderá recrutar os atletas, a qualquer momento, para monitoramento, avaliações ou mesmo retorno aos treinamentos. O grupo foi novamente orientado a manter os cuidados já determinados pelo departamento médico, inclusive no que se refere à necessidade de permanência em casa.

Teste positivo

No domingo, o Grêmio confirmou publicamente que o seu presidente, Romildo Bolzan Júnior, foi diagnosticado com o Covid-19. O site oficial do clube garante que o dirigente – que no dia 13 de março completou 60 anos – se encontra em bom estado de saúde, sem sintomas e em isolamento residencial: “Seguindo as recomendações médicas e o protocolo dos órgãos de saúde pública, ele permanecerá em quarentena”.

Além de Bolzan, o vice Marco Bobsin também recebeu confirmação da doença. O cartola está em observação no HMV (Hospital Moinhos de Vento) e se recupera bem. “Em breve, ele irá cumprir protocolo de quarentena domiciliar”, relatou o Tricolor. O coronavírus atingiu mais dois dirigentes: Cláudio Oderich e Eduardo Fernandes. Já Luiz Ferrari, com suspeita de infecção, teve resultado negativo.

