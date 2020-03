Esporte Tinga nega envolvimento em formação de pronunciamento do presidente Bolsonaro: “Não tem cabimento”

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Ex-jogador confirmou que esteve em Brasília para um encontro com o ministro Onyx Lorenzoni Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

O ex-jogador Tinga negou a participação em uma suposta reunião para formação do discurso do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, reproduzido em cadeia nacional, na noite desta terça-feira (24). A informação publicada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Em entrevista à Rádio Grenal, Tinga confirmou que esteve em Brasília, nesta terça-feira, em um convite do ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni para tratar de futebol, e teve um encontro rápido com o presidente da República. Mas negou que esteve presente na reunião que construiu o discurso, posteriormente divulgado.

“Há duas semanas, o Onix Lorenzoni me ligou querendo saber o que eu pensava sobre futebol. Marcamos, fui e me reuni pra falar de futebol. Não existiu nada além disso. Eu nem tenho participação com política. Como eu iria, do nada, ir lá e participar de um discurso. Não tem nem cabimento isso”, declarou o ex-jogador.

Sobre o contato com Bolsonaro, Tinga afirmou: “Falei com o Presidente por dois minutos. Fizemos uma brincadeira sobre clubes. Fui lá só pra falar o que eu penso sobre o futebol”.

