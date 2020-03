Dicas de O Sul Confira cinco dicas para organização do home office

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

(Foto:Reprodução/ Freepik)

Devido a pandemia do Coronavírus, muitas empresas adotaram o trabalho home office como medida preventiva para proteger os funcionários. Para manter a produtividade, profissionais menos acostumados com esta rotina precisam estar atentos e seguir algumas dicas importantes.

Para apoiar quem está trabalhando em casa durante a pandemia, algumas companhias de tecnologia liberaram o uso gratuito de ferramentas que podem auxiliar equipes e profissionais de qualquer empresa a gerenciar o trabalho, como, por exemplo: Hangouts Meet, Zoom Meetings, Webex e Microsoft Teams, para videoconferências; e Trello, e WeTransfer, para a organização das tarefas.

De acordo com o docente do curso de Administração da Anhanguera de Porto Alegre, Thiago Buzatto Storck, a produtividade no trabalho em casa depende do comprometimento do profissional. “Se as ferramentas de informação e comunicação forem utilizadas de forma correta e o profissional estiver focado nas atividades que precisa desempenhar, a qualidade do trabalho a distância pode se manter a mesma do presencial”, explica. Qualquer processo de mudança exige adaptação e traz desafios inesperados. “A dica final é paciência. Encontre uma rotina que funcione, tanto para você, quanto para a sua empresa. Lembrando que o mais importante é desenvolver a disciplina”, finaliza Storck.

Confira abaixo algumas dicas do especialista para tornar a rotina produtiva:

• Planejamento: organizar a agenda e planejar as tarefas por ordem de prioridade;

• Disciplina: estipular horários e padrão de comportamentos, como, por exemplo, evitar trabalhar de pijamas;

• Comunicação: dar preferência às reuniões online, ligações telefônicas, utilização de aplicativos de envio de mensagens ou outras formas que aproximem as pessoas e equipes;

• Ambiente adequado: ter um espaço específico para o trabalho, com iluminação adequada e circulação de ar; utilizar uma cadeira confortável e notebook em altura correta para não prejudicar a coluna; manter a mesa organizada e limpa;

• Traçar metas pessoais: estipule um tempo para cada atividade e mantenha o foco, retirando do ambiente de trabalho tudo o que puder causar distrações.

