Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

O webinar está agendado para esta quinta-feira (26), às 18h com o professor Edmarson Bacelar Mota Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Especialista em gestão estratégica de pessoas, o Prof. Dr. Edmarson Bacelar Mota irá ministrar um seminário online gratuito sobre liderança em tempos de crise, como no atual cenário pandêmico em que vivemos.

Intitulado “Tomada de Decisão e Reflexões na Pandemia – COVID-19” e com inscrições abertas (https://bit.ly/2vLSPWc), o webinar está agendado para esta quinta-feira (26), às 18h.

Coordenador do MBA em Gestão Estratégica de Pessoas: Desenvolvimento Humano de Gestores na FGV/Decision, Mota vai apresentar ferramentas e técnicas qualitativas e quantitativas úteis no processo de tomada de decisão, essenciais em meio ao período complexo e volátil em que vivemos.

Com tópicos sobre neurociência, decisões estratégicas, economia comportamental e outros temas, o webinar contempla a importância da tomada de decisões e as reflexões necessárias no contexto de pandemia do COVID-19 em que vivemos.

“As lideranças devem ter calma, firmeza, assertividade e saber se comunicar, entender o posicionamento do outro” destaca Mota, que reitera que o posicionamento de gestores deve ser rápido e assertivo em momentos de crise, além de demonstrar outras características: “Qualquer pessoa que tenha disciplina, respeito e empatia em uma situação coletiva vai saber se comportar para ser parte da solução e não do problema”, complementa.

O seminário gratuito integra as programações da FGV/Decision dedicadas ao estímulo do estudo neste período de isolamento e quarentena, algo que a instituição também desenvolve com a oferta de 55 cursos de pequena duração online, gratuitos e com certificação, que estão disponíveis no seguinte acesso: https://bit.ly/2U4s3li.

