Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Ludmilla se reuniu com sua equipe na manhã desta quarta-feira (25) no escritório que gerencia sua carreira, situado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e pediu para que cachês referentes a dez apresentações fossem adiantados aos músicos para que eles não passem nenhum tipo de dificuldade financeira durante o período da pandemia do coronavírus.

O escritório vai adiantar dez cachês, cinco deles referentes a março e outros cinco referentes a abril. A informação, inicialmente divulgada pelo colunista Léo Dias, foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora na tarde desta quarta-feira.

Focada na carreira musical após o fim das gravações do programa “SóTocaTop – Verão”, da TV Globo, Ludmilla mostrou sua habilidade de transitar pelos gêneros musicais e lançou dois singles versão pagode: “Faz Uma Loucura Por Mim”, hit de Alcione, e “A Boba Fui Eu”. Ela vai lançar seu primeiro EP de pagode, composto por seis músicas, sendo quatro inéditas escritas pela própria cantora e duas regravações.

