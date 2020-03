Dicas de O Sul Empresa dá dicas de como manter a limpeza e conservação de estofados

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Pixabay)

Em tempos de quarentena e maior permanência das pessoas em casa, é comum que as famílias fiquem mais tempo aconchegadas em sofás, poltronas e cama, locais esses que podem acumular ácaros, fungos, bactérias e além disso, aumentar a proliferação de doenças respiratórias. Para auxiliar no combate do novo coronavírus, a higienização correta para cada tipo de tecido deve ser redobrada para garantir a segurança especialmente de crianças e idosos, grupos que possuem maior risco de contaminação.

Para ajudar nesse processo, a Doutor Sofá, rede especializada em limpeza e impermeabilização de estofados, apresenta cinco dicas para você cuidar dos tecidos, afastar os microrganismos e deixar o ambiente limpo e protegido contra essa pandemia.

Confira as cinco dicas importantes:

1. Aspire constantemente o sofá para evitar que o estofado fique encardido e que a sujeira penetre profundamente na fibra do tecido, pois o pó ou restos de comida em contato com o estofado podem causar fungos, por exemplo.

2. Utilize produtos adequados para higienizar. É importante saber qual o tipo do tecido e selecionar materiais neutros para evitar danos no momento da limpeza.

3. Use capas e mantas para o dia-a-dia. Esses itens são fáceis de lavar a ajudam a manter a limpeza dos estofados.

4. Impermeabilize os estofados. É importante proteger as superfícies de sofás do derramamento acidental de líquidos por crianças e adultos.

5. Contrate serviço especializado para realizar a limpeza profunda dos estofados, tapetes, colchões e outros. Na Doutor Sofá são utilizados produtos biodegradáveis e não inflamáveis, além de equipamentos adequados para cada tipo de material, devolvendo o aspecto de novo ao estofado sem danificá-lo.

