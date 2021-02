Mundo Em visita à China, o ministro das Comunicações do Brasil, Fábio Faria, quebra o gelo com a Huawei e é recebido sem quarentena

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, liderou a comitiva que foi à China. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Pouco mais de dois anos após a posse do presidente Jair Bolsonaro, período em que a ameaça de vetar a Huawei no leilão das redes 5G esteve quase sempre no ar, o governo brasileiro quebrou o gelo com a gigante chinesa de tecnologia com uma visita do ministro das Comunicações, Fábio Faria, à sede da empresa.

Foi a última escala de um tour que originalmente deveria ter incluído cinco países, mas que devido a um caso de coronavírus na equipe brasileira acabou sendo reduzido a quatro: Suécia, Finlândia, Japão e China.

A visita foi vista pela Huawei como uma operação de “comunicação”, destinada a mostrar a eficiência e competitividade de seus produtos e, acima de tudo, garantir que a empresa tem meios para garantir a segurança cibernética de seus equipamentos nas redes de telefonia 5G, a grande preocupação do governo brasileiro.

Para a comitiva liderada por Faria, foi a chance de ver de perto as instalações de uma das líderes mundiais em telecomunicação, duas semanas após a divulgação das regras do leilão de 5G que liberou a participação da Huawei. Durante a visita, a comitiva estimou que o leilão pode ocorrer até o fim do semestre.

A viagem do ministro à China em meio às rígidas medidas de contenção da pandemia em vigor no país asiático demonstra a importância do tema para o governo chinês e o poder da Huawei. Desde o início da pandemia, só três autoridades estrangeiras haviam visitado a China.

Faria e sua comitiva ficaram menos de 24 horas em solo chinês e foram liberados da quarentena exigida de todos os que chegam ao país do exterior. Mas após a visita, encerrada na noite de quarta-feira (10) cerca de 40 chineses que tiveram contato com a comitiva precisaram iniciar uma quarentena de sete dias, de garçons a diretores da Huawei.

Isso na véspera do Ano Novo Chinês, principal festa do calendário nacional, que elevou o alerta contra o vírus em todo o país. Além dos chineses, também entraram em isolamento de uma semana num hotel em Shenzhen o embaixador do Brasil na China, Paulo Estivallet, e o cônsul-geral do Brasil em Cantão, Frederico Meyer, que acompanharam a comitiva.

Nas ruas, comitiva usou 5G no lugar de batedores

Outro sinal do peso atribuído pela China à visita foi o fato de o programa ter sido mantido mesmo depois que o teste de coronavírus de um dos pilotos do avião da comitiva ter dado positivo em uma das escalas. Foi o que levou o tour a ser reduzido de cinco para quatro países: diante de exigências sanitárias adicionais feitas pelas autoridades sul-coreanas, foi cancelada a viagem a Seul, onde o ministro visitaria a Samsung.

Composta de dez pessoas, a comitiva brasileira teve cerca de onze horas para conhecer a Huawei, numa visita que incluiu a sede da empresa em Shenzhen, cidade no sul do país conhecida como o vale do silício da China, e seu centro de segurança cibernética em Dongguan (a cerca de 70 km da sede).

Após percorrerem diversos showrooms e receberem explicações sobre segurança cibernética e equipamentos de última geração, os membros da comitiva embarcaram de volta ao Brasil bastante impressionados com a capacidade tecnológica da empresa, segundo fontes com conhecimento da visita.

Em particular, chamaram a atenção dos brasileiros as várias utilidades possíveis para a internet de quinta geração, que por sua velocidade 20 vezes superior ao 4G é capaz de ser aplicada por exemplo em cirurgias remotas, algo que teria valor num país de grandes dimensões e que não conta com unidades hospitalares em todas as cidades.

Outra demonstração foi oferecida nas ruas de Shenzhen, a cidade com a maior cobertura de 5G do mundo: a comitiva do ministro não precisou ser acompanhada de batedores, já que a tecnologia permitiu uma comunicação entre os veículos e os sinais de trânsito, que abriam caminho e fechavam os cruzamentos à medida em que eles se aproximavam.

A visita foi aberta com uma conversa por vídeoconferência entre Faria e Ren Zhengfei, fundador e CEO da Huawei. O ministro explicou a Ren que entre as regras do leilão está a exigência de que as vencedoras estabeleçam uma rede privada de alta segurança para o Governo federal e as Forças Armadas, conforme consta na portaria publicada no último dia 29 pelo Ministério das Comunicações.

