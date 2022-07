Acontece Em visita à Rede Pampa, Luciano Bivar e Sérgio Moro destacam expectativas para as eleições de 2022

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Luciano Bivar participou do programa Pampa Debates desta sexta-feira (01), com apresentação de Paulo Sérgio Pinto Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde desta sexta-feira (01), Luciano Bivar, pré-candidato à Presidência da República pelo União Brasil, esteve na Rede Pampa para participar do programa Pampa Debates. Bivar está em Porto Alegre cumprindo uma série de agendas com membros do partido.

A proposta da viagem ao Rio Grande do Sul é reunir representantes do União Brasil para discutir possíveis alianças e definir quem será o candidato ao governo do estado apoiado pelo partido. “Eu, como pré-candidato à Presidência da República, preciso que as alianças aqui também reflitam no âmbito nacional. Essa é a razão maior para que a gente tenha mais cuidado com a escolha do nosso representante aqui no Rio Grande do Sul”, destaca Bivar.

Durante a visita à emissora, o pré-candidato apresentou suas propostas a nível nacional e voltadas para o Rio Grande do Sul. Segundo ele, uma reforma tributária será o ponto chave do seu projeto de governo. “Sem a reforma tributária, todas as outras reformas são muito tímidas. Se você não tiver uma economia forte no país, nada mais vai adiantar: nem saúde, nem educação e nem segurança pública”.

O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, também esteve presente. Moro ainda não definiu se será candidato ao Senado, mas está confiante com a disputa eleitoral. “Tem até uma pesquisa relacionada a isso, que foi publicada essa semana, e me colocou a frente liderando ao Senado no Paraná. Ainda não tomei essa decisão, mas devo em uns 10 dias anunciar”, explica.

Para o ex-ministro, o partido deve chegar como uma alternativa à polarização para as eleições de outubro. “O União Brasil é o maior partido do país, tem uma estrutura partidária forte. Eu fico feliz porque o partido está oferecendo uma alternativa à polarização com a pré-candidatura do Luciano Bivar. O meu papel é contribuir para isso”.

Bivar e Moro permanecem no Rio Grande do Sul até sábado. As convenções do União Brasil estão previstas para o dia 30 de julho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece