Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

Informações como locais de vacinação, atendimento hospitalar, formas de acesso e emissão de alvará registraram demandas significativas (21,98%). Foto: Cesar Lopes/PMPA Informações como locais de vacinação, atendimento hospitalar, formas de acesso e emissão de alvará registraram demandas significativas (21,98%). (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Na semana compreendida entre 24 e 30 de junho, o Atendimento 156 da prefeitura de Porto Alegre recebeu 13.079 ligações – a maior parte (45,09% dos contatos) teve como destino o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae). Os temas mais solicitados foram paradas operacionais, vazamento na rede, contas de água, verificação de falta de água e de hidrômetro.

Informações como locais de vacinação, atendimento hospitalar, formas de acesso e emissão de alvará também registraram demandas significativas (21,98%). A população também questionou sobre horários e itinerários do transporte público, apresentação de condutor, defesa de autuação e recursos de multas (19,10%).

Entre os cidadãos que pediram abertura de protocolos para execução de serviços, o destaque foi para serviços de água, de esgoto cloacal e pluvial, além de temas como tapa-buraco e patrolamento.

A prefeitura disponibilizou mais um recurso para facilitar a comunicação do cidadão com o município. Agora, além do Chatbot, o WhatsApp do 156 conta com profissionais para fazer o atendimento. Essa opção possibilita que, além de informações, sejam feitos registros de protocolos e solicitação de serviços públicos, como poda de árvore, falta d’água, fechamento de buraco de rua e denúncias de focos do mosquito da dengue. Para usar esse serviço, basta acionar o número (51) 3433-0156.

A Ouvidoria-Geral do Município também divulgou balanço semanal de atendimentos. Entre os dias 24 e 30 de junho, registrou 148 manifestações pelo sistema me-Ouv, entre reclamações, denúncias, elogios e sugestões sobre os serviços da prefeitura. Conforme o coordenador Marcos Caetano Corrêa, a maior parte das demandas diz respeito à água e esgoto, poda de árvore, trânsito e tapa-buraco, entre outros temas.

