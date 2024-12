Inter Em votação apertada, Conselho Deliberativo do Inter rejeita proposta de emissão de debêntures

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

A sessão foi encerrada com 159 votos favoráveis ao projeto e 161 contrários. (Foto: Divulgação/S.C. Internacional)

Em uma tensa reunião realizada na noite de segunda-feira (16), com discussões acaloradas e uma votação apertada, o Conselho Deliberativo do Inter decidiu pela reprovação da proposta de emissão de debêntures. Enviada pelo Conselho de Gestão do Colorado, a polêmica operação tinha como objetivo o enfrentamento da dívida do clube.

Um total de 321 conselheiros e conselheiras marcaram presença na Sessão Extraordinária, encerrada com 159 votos favoráveis ao projeto e 161 contrários (o presidente do Conselho Deliberativo votaria apenas em caso de empate).

As debêntures são títulos de renda fixa emitidos para a captação de recursos. Os investidores comprariam títulos de dívidas do Inter, que poderia quitar esse “empréstimo” em um prazo mais longo e com juros mais baixos. As garantias oferecidas pelo clube seriam a arrecadação do quadro social, a bilheteria, um fundo de reserva e, por último, o próprio Beira-Rio.

A alienação fiduciária do estádio, ponto mais polêmico da proposta, poderia significar a transferência do Beira-Rio como garantia ao credor em caso de inadimplência. No entanto, o Conselho de Gestão sustentava que não haveria esse risco.

Vice-presidente de administração do Inter, André Dalto foi um dos que votou a favor da proposta de emissão. “As debêntures vinham em um contexto de enfrentar a dívida. Ela não seria uma solução única, mas com certeza ajudaria muito nessa questão de enfrentar a dívida”, disse o dirigente em entrevista à Rádio Grenal.

Já o conselheiro do Inter Alexandre Chaves Barcellos comemorou a rejeição ao projeto. “Qualifico a reunião como histórica. Os conselheiros fizeram valer suas prerrogativas, que vinham sendo sistematicamente violadas nos últimos tempos por atos do conselho de gestão. […] Só por isso o conselho estava envolvido: por causa da alienação fiduciária do complexo Beira-Rio. O Conselho Deliberativo entendeu que não era o melhor caminho para o clube, como eu tenho absoluta convicção de que não era”, afirmou ele à Rádio Grenal.

2024-12-17