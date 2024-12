Inter Thiago Maia, do Inter, recebe o troféu de Fair Play no The Best, da FIFA

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Jogador ajudou a salvar ilhados durante as enchentes no Rio Grande do Sul Foto: Divulgação/FIFA Jogador ajudou a salvar ilhados durante enchentes do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/FIFA) Foto: Divulgação/FIFA

Thiago Maia, do Inter, recebeu nesta terça-feira (17) o prêmio Fair Play, da FIFA, no The Best 2024. O jogador recebeu o troféu por suas ações solidárias durante as enchentes do Rio Grande do Sul.

Na tragédia que aconteceu no Estado neste ano, Thiago ajudou a salvar pessoas e animais ilhados em Porto Alegre e Região Metropolitana.

Os vídeos com a ajuda do jogador não passaram despercebidos pelos gaúchos e nem pela FIFA. O atleta subiu telhados, pulou cercas e se atirou na água para ajudar os ilhados.

