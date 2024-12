Futebol Vini Jr. é eleito o melhor jogador do mundo pelo The Best, da FIFA

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Jogador é o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio desde 2007 Foto: Divulgação Jogador é o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio desde 2007. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Vinicius Júnior, brasileiro do Real Madrid, recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo no The Best, da FIFA. A premiação aconteceu nesta terça-feira (17), em uma cerimônia realizada em Doha, no Catar.

O atacante do Real Madrid se tornou o primeiro brasileiro a ganhar a premiação desde 2007, quando Kaká levou o troféu para o Brasil. Vini Jr. já está no país e, nesta quarta-feira (18), enfrentará o Pachuca, do México, às 14h, na final do Mundial.

“Não sei nem por onde começar. Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Eu era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza e do crime. Chegar aqui é muito importante para mim, estou fazendo por todas as crianças que acham que é impossível. Quero agradecer todos que votaram em mim e e ao meu clube, que me fez acreditar que eu poderia fazer a diferença. Não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, que foi o clube me trouxe até aqui hoje, e aos jogadores da seleção brasileira”, disse o jogador na cerimônia de premiação.

Vini Jr. ficou na segunda colocação na Bola de Ouro de 2024, ano em que foi destaque no Real Madrid, com a conquista da Champions League e da LaLiga. O brasileiro atuou em 39 partidas, marcando 24 gols e distribuindo 11 assistências.

Conheça a história de Vini Jr.

Vinicius José Paixão de Oliveira Júnior, mais conhecido como Vinicius Jr., iniciou sua jornada no futebol aos seis anos, quando foi matriculado na escolinha do Flamengo. Foi nesse momento, na base do Rubro-Negro, que o menino de São Gonçalo, mesmo tão novo, já conseguiu ganhar destaque.

Aos 9 anos, Vini Jr. começou a frequentar aulas de futsal e tentou realizar um teste para a modalidade, mas, devido à sua pouca idade, não foi aprovado. No ano seguinte, foi federado pelo Flamengo, onde continuou a aprimorar suas habilidades. Aos 15 anos, ele fez parte do time que conquistou a Copa Votorantim, uma importante competição de futebol infantil no Brasil.

Com uma habilidade inegável, Vinicius Jr. rapidamente atraiu o interesse de clubes europeus. Aos 16 anos, o Flamengo firmou um contrato com o jovem talento. Graças à sua impressionante performance, em 2018, ele foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros, em uma das maiores transações da história do futebol brasileiro.

