Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Pequeno torcedor viralizou por sua paixão pelo Vasco Foto: Divulgação/FIFA Pequeno torcedor viralizou por sua paixão pelo Vasco. (Foto: Divulgação/FIFA) Foto: Divulgação/FIFA

Gui, torcedor que viralizou por sua paixão pelo Vasco, venceu o prêmio de Torcedor do Ano no The Best, da FIFA. O pequeno, de apenas 10 anos, enfrenta uma luta diária contra a epidermólise bolhosa, uma doença rara que causa feridas na pele e afeta o crescimento.

Guilherme Gandra Moura quebrou barreiras e ganhou o carinho de torcedores de diversos clubes brasileiros e, nesta terça-feira (17), foi reconhecido pela FIFA.

Gui, torcedor do Vasco, recebe o prêmio de torcedor do ano no The Best, da FIFA

2024-12-17