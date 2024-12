Inter Presidente do Inter, Alessandro Barcellos confirma baixas no elenco em 2025

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

Alessandro Barcellos ressaltou que muitas informações veiculadas sobre possíveis negociações com atletas do Colorado não são verdadeiras. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, confirmou que o elenco terá baixas na próxima temporada. Segundo o dirigente, “não é segredo para ninguém” que o clube vai precisar vender jogadores. No entanto, ele não comentou casos específicos e ressaltou que muitas informações veiculadas sobre possíveis negociações com atletas do Colorado não são verdadeiras.

“O que eu posso dizer é que o nosso elenco foi muito valorizado e, ao ser um elenco valorizado pelo coletivo, mas também pelas individualidades, é normal que apareçam sondagens, apareçam notícias. Muitas delas não são verdadeiras, eu não vou ficar aqui avaliando uma por uma porque isso não seria correto da minha parte, mas posso dizer que nós estamos trabalhando, por óbvio, no planejamento, na execução desse planejamento para o ano que vem”, afirmou Barcellos, em entrevista à Rádio Grenal.

“Evidentemente, não é segredo para ninguém: o Internacional vai precisar fazer algumas saídas de jogadores, mas elas passam por uma avaliação de proposta de condições de reposição no mercado, e a gente vai trabalhar sempre com esse espírito, com esses pés no chão, sabendo que temos, e que bom que temos, um elenco valorizado, com jovens, coisa que o Internacional não tinha há muito tempo e hoje tem”, finalizou o presidente.

Um dos possíveis anúncios mais comentados nos últimos dias é a venda de Wesley, um dos destaques da temporada passada. De acordo com informações de Luiz Carlos Reche, jornalista e comentarista da Rádio Grenal, o atacante já teria sido vendido para o Krasnodar, da Rússia, por 9,8 milhões de euros. No entanto, até o início da noite dessa quinta-feira (19), não havia nenhuma informação oficial sobre a transação.

