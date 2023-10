Geral Em votação histórica, deputados dos Estados Unidos derrubam o presidente da Câmara

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

Kevin McCarthy é considerado um moderado do Partido Republicano. (Foto: Reprodução)

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos derrubou o presidente da Casa, Kevin McCarthy, nessa terça-feira (3). É a primeira vez na história do país que isso acontece. McCarthy é considerado um moderado do Partido Republicano, e ele enfrentou uma rebelião dos deputados de extrema direita do partido.

Ele perdeu o cargo de presidente da Câmara com votos desses políticos de extrema direita e também dos deputados do Partido Democrata. Veja abaixo como foi a votação:

– Destituir o presidente da Câmara dos Deputados: 216;

– Manter McCarthy como líder: 210.

Oito deputados do Partido Republicano votaram para destituir o presidente da Casa. Foi o suficiente para ele perder a maioria e o cargo.

Agora a Casa está sem presidente. Um interino, Patrick McHenry, foi escolhido até que um novo presidente da Câmara seja eleito. Até lá, os trabalhos devem ser paralisados.

Primeira votação

O dia começou com uma primeira votação para decidir se os deputados iriam ou não votar na destituição. Na prática, a primeira votação desta terça foi para escolher se eles deveriam arquivavam o pedido.

Nessa primeira votação, 11 deputados do Partido Republicano votaram contra McCarthy.

Depois, houve discussões e, então, uma segunda votação, essa para decidir manter ou derrubar o presidente da Câmara.

– Revolta dentro do Partido Republicano: McCarthy é do Partido Republicano, que domina a Casa, ainda que com uma maioria muito pequena. Um grupo de deputados de extrema direita do partido, insatisfeito com o desempenho de McCarthy, convocou uma votação para destituí-lo.

A extrema direita ficou contrariada com o presidente da Câmara no sábado, quando ele e os deputados do outro partido, o Partido Democrata, fizeram um acordo para aprovar provisoriamente o orçamento (se isso não acontecesse, o governo teria problemas para fazer pagamentos).

O principal inimigo de McCarthy dentro do Partido Republicano é o deputado Matt Gaetz. Foi ele quem apresentou uma “moção para deixar vacante a presidência” (ou seja, derrubar McCarthy).

– Discussões dentro do Partido Democrata: Os democratas tiveram que decidir se iriam manter McCarthy como presidente da Câmara. Recentemente, ele abriu uma investigação de impeachment contra o presidente Joe Biden, que é do Partido Democrata.

– E agora? A Câmara dos Deputados agora está sem liderança. Isso significa que a Casa ficará paralisada até que um novo presidente seja eleito.

Patrick McHenry foi escolhido como interino, mas a função dele é essencialmente comandar o processo para a escolha de um novo presidente. As informações são do portal de notícias G1.

https://www.osul.com.br/em-votacao-historica-deputados-dos-estados-unidos-derrubam-o-presidente-da-camara/

