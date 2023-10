Futebol Copa do Brasil divulga a seleção da competição com destaque para o São Paulo

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

Campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, o São Paulo liderou a escalação da seleção do torneio na edição deste ano. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, o São Paulo liderou a escalação da seleção do torneio na edição deste ano, quando festejou a conquista no Morumbi. O técnico Dorival Júnior e seis jogadores do time tricolor foram escolhidos na lista dos melhores para a formação de uma equipe.

Rafael, campeão pela quarta vez do torneio nacional – a primeira como titular – , foi o melhor goleiro. A defesa tem mais três são-paulinos: o lateral-direito Rafinha, o quarto zagueiro Beraldo e o lateral-esquerdo Caio Paulista. Fabrício Bruno, do Flamengo, foi o indicado para a zaga central, completando o setor. O time paulista superou o Flamengo na final.

Sem um centroavante de ofício, a seleção apontada apresenta cinco jogadores de meio de campo. Mais dois do São Paulo foram escolhidos: Rodrigo Nestor, autor do gol do São Paulo na final com o Flamengo, e Wellington Rato. Villasanti (Grêmio), Renato Augusto (Corinthians) e Arrascaeta (Flamengo) foram os outros eleitos para o setor.

No ataque, o único representante foi o flamenguista Bruno Henrique, que marcou o gol do time carioca no segundo jogo da decisão no Morumbi.

Final

O São Paulo conquistou no último dia 24 a Copa Betano do Brasil 2023. Em uma final emocionante, o time paulista empatou diante do Flamengo, por 1 a 1, no Morumbi lotado. Na primeira partida, o Tricolor havia vencido os cariocas, por 1 a 0, no Maracanã.

Com o resultado, o São Paulo venceu pela primeira vez a Copa Betano do Brasil. O título era o único que faltava na história vencedora do clube do Morumbi. O São Paulo é tricampeão Mundial e da Libertadores, além de ter vencido o Campeonato Brasileiro por seis vezes.

A festa no Morumbi também garantiu ao São Paulo uma premiação recorde. O time do Morumbi vai ganhar R$ 70 milhões pela vitória na final. São R$ 10 milhões a mais do que o Flamengo recebeu ao conquistar o torneio em 2022. Nesta edição, o São Paulo, que entrou na terceira fase, ganhou quase R$ 100 milhões. Competição mais democrática do país, a Copa Betano do Brasil distribuiu aproximadamente R$ 500 milhões aos 92 clubes participantes.

O título garantiu ao São Paulo a vaga na Libertadores de 2024. Será a vigésima segunda participação do time do Morumbi na principal competição do continente.

O técnico Dorival Júnior venceu pela terceira vez a Copa do Brasil. Ele também entrou para a história da competição ao igualar o feito de Mano Menezes, até então o único a vencer duas vezes de forma consecutiva (2017 e 2018 pelo Cruzeiro). Desta vez, Dorival ganhou com o Flamengo no ano passado e agora venceu com o São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da CBF.

