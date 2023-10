Esporte Quantas chances o Internacional tem de chegar às Eliminatórias da Libertadores?

4 de outubro de 2023

Foto: Divulgação

Pode ser muito difícil para o Inter chegar às Eliminatórias da Libertadores, já que os resultados obtidos até agora não foram satisfatórios. Se você quer apostar na classificação do Internacional para a próxima Libertadores, talvez queira experimentar apostas como a chance dupla 2x, onde você pode apostar em dois placares diferentes para uma mesma partida. De fato, é algo útil nos jogos do Inter daqui até o final do campeonato.

Com essa aposta, você ganha em 2 dos 3 resultados possíveis em um jogo, o que deixa o seu palpite muito mais protegido. Desta forma, em clubes que estão oscilando, como o Internacional, a dupla chance é a oportunidade de você ter mais segurança em suas apostas.

Retrospecto do Internacional na temporada

A temporada do Sport Club Internacional tem sido bastante conturbada. No 1º semestre, o clube foi eliminado na semifinal do Gauchão e ainda viu o seu maior rival, o Grêmio, levar a taça.

A eliminação nas oitavas da Copa do Brasil também foi melancólica. Após perder de 3×1 contra o América (MG), em Minas Gerais, e abrir 3×0 no Beira Rio, o colorado tomou um gol no 2º tempo, que levou à decisão por pênaltis. Na disputa, 5×4 para o coelho e mais uma eliminação em casa.

No Brasileirão, o desempenho também está longe do ideal. O colorado vem oscilando muito na competição e não consegue ter consistência. O time está no meio da tabela, mirando o seu lugar no G6, mas também de olho no retrovisor para não se aproximar dos clubes que lutam contra o rebaixamento.

Os maus resultados na competição levaram à demissão do técnico Mano Menezes em meados de julho. O argentino Eduardo Coudet selou o seu retorno ao clube, mas ainda não levou o time a ter o desempenho esperado pela torcida colorada.

Apesar disso tudo, o Internacional permanece vivo na Libertadores da América, enfrentando o Fluminense nas semifinais. A última vez que o colorado chegou tão longe foi em 2015, mas a luta pelo tri campeonato não está nada fácil. Caso consiga eliminar o tricolor carioca, que chega como favorito, terá que encarar Palmeiras ou Boca Juniors na final.

Quais são as chances do Internacional chegar ao G6?

A vaga nas eliminatórias da Libertadores da América é o único triunfo que pode salvar a temporada do Internacional. O caminho para chegar a isso pelo Brasileirão não está nada fácil, visto que o colorado ocupa, após a 23ª rodada, apenas a 12ª posição.

Segundo cálculos divulgados pelo GE, as chances do Internacional chegar às eliminatórias da Libertadores é de apenas 2,5%. O cálculo considera os resultados até a 23ª rodada, mas a derrota do colorado contra o Atlético (PR) na 24ª rodada certamente fez as probabilidades caírem ainda mais. As estatísticas também apontam que as chances de vaga direta na Libertadores (G4) são de 0,5%, enquanto as probabilidades de permanência na série A são de 89,9%.

No entanto, dependendo do resultado das outras competições, o G6 pode se transformar em G7, ou até G8. Isso porque o Flamengo e Palmeiras podem abrir uma vaga a mais caso sejam campeões da Copa do Brasil ou da Libertadores. E não devemos esquecer que o Internacional segue vivo na Libertadores da América, e carimba a vaga caso seja o campeão.

Mas considerando apenas o G6, o time que chegar aos 60 pontos fica com 99% de chances de ir a pré-Libertadores. Para isso, o colorado precisa fazer 31 pontos em 14 jogos. Esse número representa um aproveitamento em torno de 73%, algo semelhante ao do líder Botafogo.

Considerando o desempenho do Internacional em toda a temporada, a tarefa de ir às eliminatórias da Libertadores pelo Brasileirão não é nada fácil. Mas se você que apostar no colorado, o mercado dupla chance é uma ótima alternativa para o seu palpite estar protegido e ser vitorioso.

