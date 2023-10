Futebol Bayern vence o Copenhagen de virada e mantém a liderança do grupo na Liga dos Campeões

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

A equipe do Bayern teve um jogo complicado diante do Copenhagen, mas conseguiu garantir mais três pontos. (Foto: Reprodução)

A equipe do Bayern teve um jogo complicado diante do Copenhagen, mas conseguiu garantir mais três pontos na Liga dos Campeões. Jogando fora de casa, no Estádio Parken, na Dinamarca, o time alemão fez 2 a 1 e foi para os seis pontos na competição, assim liderando o Grupo A. O Copenhagen abriu o placar com Lerager, já na etapa final, mas o Bayern virou com Musiala e Mathys Tel. E ainda foi salvo pelo goleiro Ulreich, que fez uma defesa sensacional no último minuto de jogo.

O jogo teve início com o time da casa tentando atacar o Bayern, mas com dificuldades para criar, mas subindo a marcação e tentando forçar o erro. A resposta ocorreu com Musiala, que tentou duas boas chegadas pela esquerda, mas ambas foram bloqueadas pela defesa do time dinamarquês. Depois dos 15′ o Bayern já dominava a posse de bola em busca do gol. O time alemão atingiu cerca de 75% de posse de bola, mas ainda não havia chegado com grande perigo na meta do goleiro Grabara. Até que aos 16′ Sané chegou pela direita, achou Harry Kane no meio da marcação, mas o goleiro saiu fechando a finalização.

O Copenhagen buscava o contra-ataque, mas a dupla de zaga com Upamecano e Kim estavam atentos. Aos 26′ o camisa 10, Elyounoussi, aproveitou o cruzamento da esquerda, mas tocou fraco de cabeça e o Ulreich fez a defesa. Entretanto a grande chance aconteceu aos 27′, Claesson recebeu na cara do gol, avançou livre, mas bateu para fora. Na sequência, o bandeira assinalou posição irregular. O Bayern respondeu, Kimmich aproveitou o espaço e finalizou de fora da área, mas a bola passou tirando tinta da trave.

A etapa final começou muito disputada, mas com o Bayern sendo o dono da passe, mas isso não impediu o Copenhagen de atacar. Dentro disso, aos 10′ em um grande contra-ataque o time da casa abriu o placar. Claesson bateu para o gol, mas o zagueiro Kim salvou, só que no rebote Lerager, bateu forte, sem chance para Ulreich. Após sentir o gol, o Bayern foi para cima, mas teve dificuldade para quebrar a marcação do Copenhagen. Entretanto, aos 22′ Musiala fez uma grande jogada individual, dando uma caneta no marcador e finalizando para deixar o jogo em 1 a 1.

O Copenhagen não desistiu e seguiu levando perigo nos contra-ataques. Aos 28′ Diogo Gonçalves fez uma grande jogada individual, caiu na área pedindo pênalti, mas a bola sobrou para Elyounoussi livre na área, só que ele mandou a bola à esquerda do gol, levando muito perigo. O Copenhagen desperdiçou sua grande chance, o Bayern não. Aos 37′ o Bayern conseguiu a virada depois de muita insistência. Depois do lançamento do goleiro Ulreich, Kane desviou de cabeça no meio-campo, Muller arrancou, driblou a marcação e ficou cara a cara com o goleiro, mas ele escolheu tocar para Mathys Tel, que estufou as redes e vira o jogo em 2 a 1.

Nos acréscimos o Copenhagen se jogou para o ataque e teve as últimas chances do jogo. Aos 47′ o atacante Larsson desperdiçou, depois que o lateral Ankersen cruzou na medida para ele, só que o camisa 11 cabeceou para fora. E aos 50′ Ulreich fez um milagre, salvando o Bayern. Depois do cruzamento da direita, Larson tocou dentro da pequena área, a bola ainda desviou no jogador do Bayern, mas o goleiro se esticou todo e evitou o empate. As informações são do portal de notícias Terra.

