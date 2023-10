Futebol Quase fechado, Tite não comandará o Flamengo contra o Corinthians

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

O técnico Tite deve assumir o comando do Flamengo na próxima semana. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Com o acerto encaminhado com o técnico Tite para assumir na próxima semana, o Flamengo definiu que manterá a comissão técnica interina, sob o comando do treinador Mário Jorge, para o jogo contra o Corinthians, no sábado (7), pelo Campeonato Brasileiro.

Os profissionais do sub-20 já foram comunicados de que ficam até o técnico Tite chegar, mas mesmo que ele feche com o clube de forma oficial não vai comandar o time no próximo jogo.

A decisão visa dar tranquilidade a Tite para se ambientar no período sem jogos e ao trabalho de Mário Jorge e dos demais funcionários que subiram da base e ficarão no profissional durante mais esta semana, pelo menos, para a transição.

O treinador interino recebeu reforços dos auxiliares Marcio Torres e Leonardo Cherede, além do preparador físico Marlon Syndara. E conta com o auxílio de outros que já estavam no profissional. O preparador físico Arthur Peixoto, o treinador goleiro Thiago Eller e o analista de desempenho Wellington Salles compõem o time.

Depois disso, a data Fifa de 9 a 17 de outubro será o momento ideal para Tite chegar, conhecer o Flamengo de uma forma geral e dar seguimento ao trabalho de campo. Desta forma, a estreia pode acontecer diante do Cruzeiro, fora de casa, no dia 19. Ou três dias depois, no Maracanã, no clássico com o Vasco.

O treinador ex-seleção brasileira aceitou assumir o clube no fim da atual temporada, mas faltam alguns detalhes. Já está alinhado que Tite assinará contrato até o fim de 2024 e começará a trabalhar na Data Fifa, entre 9 e 17 de outubro, pois entende que terá três meses para preparar melhor o ano que vem.

O treinador, que disse que não trabalharia em clubes do Brasil em 2023, acredita que terminar a temporada brigando por uma vaga na Libertadores lhe dará chance de conhecer melhor o clube.

Os detalhes do contrato, porém, ainda estão sendo discutidos pelo Flamengo com o empresário Gilmar Veloz, que é quem cuida da negociação por parte de Tite.

O técnico não quis apressar o desfecho do acordo nem o início do trabalho. E ouviu do Flamengo que poderia começar apenas na próxima semana, sem jogos muito próximos.

Tite ainda precisa de alguns dias para resolver questões anteriores com outros clubes, pois ele gostou da ideia do Flamengo, dos conceitos, mas tinha conversas em aberto e precisa fechá-las.

Depois da saída de Sampaoli, o treinador autorizou seu agente a iniciar as tratativas com o Flamengo. O avanço segue dia a dia, na busca por um acordo. Que não está distante em termos contratuais.

Assim que finalizar as últimas etapas pendentes, o contrato será assinado, bem ao estilo Tite, sem pressão, com calma, sem pressa.

Com o treinador chegam os auxiliares Matheus Bachi, Cesar Sampaio e Cleber Xavier. Além do preparador físico Fabio Maradsehan. As informações são do jornal O Globo.

