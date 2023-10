Futebol Real Madrid vence Napoli por 3 a 2 e se mantém 100% na Liga dos Campeões

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

A equipe merengue começou a partida perdendo, mas virou o jogo e conseguiu a vitória fora de casa. (Foto: Reprodução)

O Real Madrid bateu o Napoli por 3 a 2, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela Rodada 2 da fase de grupos da UEFA Champions League. A equipe merengue começou a partida perdendo, mas com o brilho de seus jovens, a equipe virou o jogo e conseguiu a vitória fora de casa. Os gols da partida foram marcados por Vinicius Júnior, Bellingham e contra do goleiro Meret, para o Real Madrid, e Østigård e Politano para a equipe do Napoli.

A partida começou muito disputada entre as duas equipes, e apesar de jogar fora de casa, o Real Madrid tentava ações ofensivas da partida com boa velocidade no ataque com Vini Jr, mas o Napoli reagia e buscava o gol com uma maior intensidade, com a famosa pressão inicial do time mandante, e ia pra cima da equipe espanhola.

A primeira grande chance da partida foi de Rodrygo, que recebeu cara a cara com o goleiro Meret, mas parou em boa defesa do guarda redes do Napoli. Bellingham tentava distribuir jogo, porém o Real Madrid só havia finalizado uma vez no gol até os 15 minutos.

E apesar de a equipe merengue esboçar uma pressão, foi o Napoli que abriu o placar no Estádio Diego Armando Maradona. Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio na área, Natan cabeceou na trave e a bola sobrou para Østigård mandar de cabeça pro gol, pra levantar o estádio em Nápoles.

A alegria não durou nem dez minutos, pois aos 26, após uma saída errada do Napoli, Bellingham recuperou para o Real Madrid, e deu um belíssimo passe para Vinicius Jr na esquerda, que bate colocado pra empatar a partida.

O jogo animou bastante, e as duas equipes buscavam o gol para estar na frente do placar, e começaram a se soltar mais. A virada do Real Madrid foi inevitável no primeiro tempo. Bellingham recebeu de Camavinga, saiu driblando a defesa do Napoli e bateu no canto esquerdo do goleiro Meret, para marcar um golaço e colocar os merengues a frente do placar.

O Napoli tentava responder. Aos 38, Osimhen cabeceou com muito perigo e Kepa fez uma defesa antológica para manter o Real Madrid a frente do placar na primeira etapa. Em seguida, Politano recebeu na entrada da área e também tentou, porém Kepa defendeu novamente, e o Real Madrid manteve o placar no primeiro tempo.

Na volta pro segundo tempo, o começo já foi muito movimentado. Após lance na área em que a bola bate na mão de Nacho, houve uma checagem do VAR, e foi marcado pênalti. Zielinski foi pra cobrança e empatou a partida, levantando novamente a torcida mandante. Com o empate conquistado, a equipe de Rudi Garcia seguia pressionando fortemente o Real Madrid para tentar voltar a frente do marcador.

O Napoli esfriou um pouco suas ações ofensivas, e o Real Madrid voltava a subir um pouco mais, especialmente tentando jogadas com Vini Jr, mas nos dois últimos terços do campo a equipe de Ancelotti sentia dificuldades de avançar, com a boa marcação da equipe italiana.

Aos 73, Vinicius Jr recebeu de Carvajal e bateu forte, e o goleiro fez boa defesa, no rebote, Bellingham cabeceou com perigo pra fora. A equipe merengue se sentia confortável pra tocar bola e se aproximar do campo de ataque, era o começo da nova reação, em um cenário semelhante ao primeiro tempo.

Aos 78, Valverde recebeu longe da área, e mandou um foguete do meio da rua, o goleiro Meret quase fez a defesa, mas a bola bateu no travessão e acabou entrando para o gol, com o Real Madrid voltando novamente a ficar à frente do placar em Nápoles.

Após o gol, o Real Madrid conseguiu administrar o seu ótimo resultado fora de casa, contra teoricamente o adversário mais difícil, e se manteve 100% na competição, com duas vitórias em dois jogos.

As equipes voltam a campo neste fim de semana, por suas ligas nacionais. O Napoli recebe a Fiorentina, no Diego Armando Maradona, neste domingo (8) às 15h45 (de Brasília), e o Real Madrid receberá o Osasuna, no sábado (7), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. As informações são do portal de notícias Terra.

