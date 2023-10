Porto Alegre Nível do Guaíba fica abaixo da cota de alerta em Porto Alegre, informa Defesa Civil

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

O Guaíba encontra-se com 2,45m enquanto a Cota de Alerta é de 2,50m. Foto: Pedro Piegas/PMPA O Guaíba encontra-se com 2,45m enquanto a Cota de Alerta é de 2,50m. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre informou, na tarde desta terça-feira (3) que a medição do Lago Guaíba no Cais Mauá está abaixo da Cota de Alerta.

Conforme divulgado às 16h, o Guaíba encontra-se com 2,45m enquanto a Cota de Alerta é de 2,50m. A Cota de Inundação é de 3m.

No último sábado (30) o nível do Guaíba voltou a subir. A régua no Cais Mauá indicava 2 metros e 74 centímetros, novamente próxima do limite de transbordamento (3 metros), motivando a prefeitura a fechar preventivamente três comportas nesse trecho do Centro Histórico.

Ranking histórico

Por volta do meio-dia da última quarta-feira (27), o nível do Guaíba no trecho chegou a 3,17 metros, quarta maior marca já registrada na capital gaúcha. Em primeiro lugar no ranking histórico de inundações na cidade continua a famosa enchente de 1941, quando a água alcançou impressionantes 4,75 metros, inundando áreas de grande fluxo de pessoas, como o Mercado Público e trechos da Rua da Praia.

– 1941: 4,75 metros.

– 1873: 3,50 metros.

– 1928: 3,20 metros.

– 2023: 3,17 metros.

– 1967: 3,13 metros.

– 2015: 2,94 metros.

– 2016: 2,65 metros.

– 1914: 2,60 metros.

– 1984: 2,60 metros.

