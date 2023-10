Geral Embaixada do Brasil no Egito aguarda sinal verde para acompanhar travessia de brasileiros em Gaza

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

A aeronave VC-2 (Embraer 190), da Força Aérea Brasileira (FAB), utilizada pela Presidência da República, foi enviada para o resgate. (Foto: Divulgação)

Uma equipe da Embaixada do Brasil no Egito foi enviada para a cidade de Ismailia, a cerca de 250 km da passagem de Rafah, à espera de sinal verde para acompanhar a travessia de brasileiros que estão na Faixa de Gaza. As negociações seguiam em curso nessa segunda-feira (16) para a reabertura da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Os diplomatas, no entanto, ainda preferiam não dar previsão sobre quando será possível deslocar os brasileiros.

Segundo informações da CNN, 28 brasileiros aguardam repatriação em Gaza. Doze estão em Khan Younes e 16 já na região Rafah.

Um avião presidencial — enviado na quinta-feira (12) especificamente para resgatar esse grupo de Gaza — seguia em Roma, na Itália. Aguarda apenas autorização para seguir para o Egito. O governo brasileiro tem negociado em todas as frentes na tentativa de viabilizar um corredor humanitário.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou no sábado (14) para a autoridade Palestina Mahmoud Abbas. Na sexta (13), ele já havia conversado com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Lula também telefonou para o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi.

Além disso, o Itamaraty não descarta fazer contato com o próprio Hamas para negociar a retirada dos brasileiros.

“Permanece concentrado, nas localidades de Khan Younis e Rafah, nas proximidades da fronteira com o Egito, grupo de cerca de 30 brasileiros e familiares diretos que aguardam retirada da Faixa de Gaza. O governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, mantém permanente contato com os nacionais. Veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah. O Brasil vem reiterando gestões, em alto nível, com vistas a viabilizar a entrada dos brasileiros e seus familiares diretos no Egito. Aeronave para seu transporte ao Brasil segue em Roma, onde aguarda autorização para resgatar, em território egípcio, os brasileiros procedentes da Faixa de Gaza. O Itamaraty acionou as autoridades competentes para assegurar acolhida e apoio aos brasileiros evacuados de Gaza quando de sua chegada no Brasil”, informou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil nessa segunda-feira (16).

Para que a passagem volte a funcionar normalmente, é preciso que as negociações avancem entre Egito, Israel e autoridades palestinas. As negociações incluem termos para a saída de estrangeiros, a chegada de ajuda humanitária em Gaza e para a libertação de reféns israelenses em poder do Hamas.

Depois de atravessar a passagem para o Egito, o plano é que os brasileiros sejam deslocados para o Aeroporto de El Arish, onde embarcariam em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave modelo VC-2, disponibilizada pela Presidência da República, aguardava autorização em Roma, na Itália, para ir ao país africano.

“Nossa prioridade absoluta é retirar os brasileiros, mas para eles e outros cidadãos estrangeiros possam sair de Gaza tem que haver um entendimento entre três atores fundamentais: Israel, Egito e as autoridades de fato em Gaza, que é o Hamas”, disse o embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, responsável por acompanhar as negociações com o Egito sobre a retirada de brasileiros da Faixa de Gaza.

Segundo a embaixada brasileira no Egito, as tratativas para a abertura da passagem continuava nessa segunda-feira. As informações são da CNN.

