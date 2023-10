Mundo Sétimo avião decola do Rio de Janeiro para trazer brasileiros que estão em Israel

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

A Operação Voltando em Paz, do governo federal, já resgatou 916 brasileiros e 24 animais de estimação. Foto: João Risi/Audiovisual/PR A Operação Voltando em Paz, do governo federal, já resgatou 916 brasileiros e 24 animais de estimação. (Foto: João Risi/Audiovisual/PR) Foto: João Risi/Audiovisual/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O avião KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), partiu, no final da tarde desta segunda-feira (16), da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, para resgatar mais brasileiros em Israel.

O destino inicial é Roma, na Itália. A previsão de pouso no mesmo aeroporto, no retorno ao Brasil, é 2h30min da manhã de quinta-feira (19).

O governo brasileiro envia 35 purificadores de água, kits com remédios e itens de primeiros socorros para a Faixa de Gaza. Em Roma, já estão outros 5 purificadores. Todo material será encaminhado ao Egito.

A sexta aeronave, que pertence à Presidência da República, está em Roma e aguarda para resgatar os brasileiros que estão em Gaza. O avião deve decolar da Itália quando houver a liberação do governo egípcio para deslocamento do grupo pela passagem de Rafah, que liga Gaza à fronteira do Egito.

Nesta segunda, o Ministério das Relações Exteriores informou que mantém veículos contratados de prontidão para retirar esse grupo da Faixa de Gaza. Este é o plano negociado pelo governo para a saída dos brasileiros que estão nessa região, e há a expectativa de que seja concretizado ainda nesta segunda.

A Operação Voltando em Paz, do governo federal, já resgatou 916 brasileiros e 24 animais de estimação da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

A previsão é a de que sejam 15 voos no total, até o fim da operação. Até o momento, foram contabilizados 4.208 mortos — 2.808 palestinos e 1.400 israelenses, a grande maioria civis.

Sétimo avião decola do Rio de Janeiro para trazer brasileiros que estão em Israel

2023-10-16