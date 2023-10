Mundo Duas pessoas morrem em ataque a tiros na Bélgica e país eleva alerta de terrorismo ao nível máximo

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

O atirador, de laranja, conseguiu escapar. Foto: Reprodução O atirador, de laranja, conseguiu escapar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Dois suecos morreram atingidos por disparos em Bruxelas, capital da Bélgica. A informação foi divulgada pelo Ministério Público belga, nesta segunda-feira (16). O atirador conseguiu escapar.

Com isso, o país elevou o seu alerta de terrorismo ao mais alto nível. Um homem que se autodenomina Abdesalem Al Guilani publicou um vídeo na plataforma X, antigo Twitter, alegando ser o agressor e pertencer ao Estado Islâmico. Al Guilani afirmou ter atirado em três vítimas, não em duas, como afirmou a polícia. O primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, confirmou que as vítimas eram suecas, mas não o seu número.

“Acabo de oferecer as minhas sinceras condolências ao primeiro-ministro sueco após o ataque angustiante desta noite aos cidadãos suecos em Bruxelas”, disse o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, no X.

“Os nossos pensamentos estão com as famílias e amigos que perderam os seus entes queridos. Como parceiros próximos, a luta contra o terrorismo é conjunta.”

Uma porta-voz do Ministério Público de Bruxelas informou que foi aberta uma investigação, mas não esclareceu até o momento qual seria a motivação do ataque. Em um vídeo divulgado pelo jornal belga “Het Laatste Nieuws”, um homem aparecia fugindo em uma moto pequena depois de abrir fogo.

O jornal disse que era provável que as vítimas fossem dois torcedores de futebol. A Bélgica recebeu a Suécia em uma partida das eliminatórias para a Eurocopa 2024 nesta segunda-feira. As eliminatórias para a Euro 2024 entre Bélgica e Suécia foram suspensas no intervalo e posteriormente cancelado após as mortes. A partida estava empatada em 1 a 1.

“Após um alegado ataque terrorista em Bruxelas esta noite, foi decidido, após consulta às duas equipes e às autoridades policiais locais, que o jogo de qualificação para o Uefa Euro 2024 entre a Bélgica e a Suécia foi cancelado”, afirmou a Uefa em comunicado.

Repórteres suecos presentes no jogo disseram que foram informados do ataque pouco antes dos hinos nacionais serem tocados, e os jogadores suecos informaram à Uefa (entidade europeia de futebol) que não queriam jogar o segundo tempo. Os belgas concordaram, afirmou a emissora sueca TV6.

